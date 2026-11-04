Два мирных жителя Горловки ранены при атаке ВСУ по автобусу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два мирных жителя Горловки ранены в результате прямого удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в мессенджере MAX.

Еще один инцидент с участием беспилотника произошел в Брянской области. Губернатор региона Егор Ковальчук сообщил, что украинский дрон взорвался над гражданским микроавтобусом, который двигался по трассе "Брянск–Новозыбков" вблизи поселка Выгоничи.

"С осколочными ранениями в больницу доставлен 30-летний пассажир автомобиля", – написал Ковальчук.

Он отметил, что медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Ранее водитель автобуса погиб при атаке украинских беспилотников на автозаправочную станцию в Пролетарском районе Донецка. Травмы также получили трое водителей автобусов – мужчины 1970, 1969 и 1965 годов рождения.

Кроме того, стало известно об украинской атаке с помощью БПЛА на офис телекоммуникационной компании в городе. Повреждения получил фасад здания на нескольких этажах. Также был поврежден фасад и остекление Свято-Воскресенского храма в Киевском районе Донецка.

