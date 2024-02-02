Песков заявил, что дата визита Путина в Турцию будет своевременно объявлена

Фото: kremlin.ru

В Кремле своевременно сообщат дату визита Владимира Путина в Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, темами переговоров Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом станут двустороннее сотрудничество стран, региональная повестка и Украина.

"Каждая эта встреча, она очень насыщенна с точки зрения повестки дня. Это, конечно же, в первую очередь двусторонние российско-турецкие отношения, наше торгово-экономическое сотрудничество", – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Турция в отношениях с Россией сохраняет самостоятельность, несмотря на давление, оказываемое со стороны Запада. Также Анкара продолжает выстраивать с Москвой торгово-экономическую кооперацию, сказал он.

"Турция сталкивается с беспрецедентным давлением – беспардонным зачастую давлением – англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами", – добавил Песков.

Ранее СМИ сообщали, что визит Путина в Турцию планируется 12 февраля. Там же заявляли о планирующихся переговорах с Эрдоганом.

В октябре 2023 года Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку на Ближнем Востоке, которая обострилась с 7 октября 2023 года. В рамках переговоров российский и турецкий лидеры обратили внимание на необходимость прекращения огня в регионе, а также выразили готовность содействовать мирному урегулированию конфликта.



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