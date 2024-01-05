Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил о готовности турецкой стороны быть посредником и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"В ходе беседы обсуждались региональные и глобальные вопросы, в частности, война между Украиной и Россией. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает большие усилия для прекращения кровопролития как на Украине, так и на палестинских территориях и достижения прочного мира", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимир Путин готов к переговорам по конфликту на Украине, но лишь для того чтобы достичь цели спецоперации.

Как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщения о подаче российским лидером сигналов, которые информируют о готовности к переговорам для прекращения огня на Украине, "в своей концепции неверны".

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