В Турции анонсировали визит Путина для переговоров с Эрдоганом – СМИ

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Визит Владимира Путина в Турцию планируется 12 февраля, во время него он проведет переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о визите Владимира Путина в Турцию 12 февраля. Он заявил, что о поездке президента сообщат своевременно.

Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники также подчеркнула, что Анкара ожидает визита Путина 12 февраля.

До этого Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку на Ближнем Востоке, которая обострилась с 7 октября 2023 года. В рамках переговоров российский и турецкий лидеры обратили внимание на необходимость прекращения огня в регионе, а также выразили готовность содействовать мирному урегулированию конфликта.



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