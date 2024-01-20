В Кремле прокомментировали информацию о визите Путина в Турцию

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о визите Владимира Путина в Турцию 12 февраля. Он заявил, что о поездке президента сообщат своевременно.

В свою очередь, представитель администрации лидера Турции в беседе с РИА Новости отметил, что сроки согласовываются по дипканалам.

До этого турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники подчеркнула, что Анкара ожидает визита Путина 12 февраля.

В декабре 2023 года Песков сообщал, что дата и место встречи Владимира Путина и турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана пока не обозначены, так как эта информация еще находится на этапе утверждения.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку на Ближнем Востоке, которая обострилась с 7 октября 2023 года. В рамках переговоров российский и турецкий лидеры обратили внимание на необходимость прекращения огня в регионе, а также выразили готовность содействовать мирному урегулированию конфликта.

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