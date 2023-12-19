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19 декабря, 16:03

Политика

Дата и место встречи Путина и Эрдогана согласовываются – Песков

Фото: kremlin.ru

Дата и место встречи Владимира Путина и турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана пока не обозначены, так как эта информация еще находится на этапе утверждения. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет согласовываться", – уточнил он.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку на Ближнем Востоке, которая обострилась с 7 октября 2023 года. В рамках переговоров российский и турецкий лидеры обратили внимание на необходимость прекращения огня в регионе, а также выразили готовность содействовать мирному урегулированию конфликта.

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