NASA: сошедший с орбиты телескоп Swift сгорел в атмосфере над Индонезией

05 ноября, 08:37Наука
Фото: nasa.gov
Космический телескоп Swift сошел с орбиты и, вероятно, сгорел в атмосфере Земли над Индонезией в среду, 4 ноября, спустя 22 года после запуска. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
По данным управления, обсерватория вошла в атмосферу в 07:39 по восточному времени (15:39 по московскому) над регионом Северная Суматра.
"Обсерватория Swift вернулась в атмосферу Земли", – говорится в сообщении.
NASA ожидало, что большинство компонентов аппарата сгорит при прохождении через атмосферу, но некоторые элементы могли уцелеть.
Телескоп запустили в 2004 году. Он должен был изучать гамма-всплески – самые мощные взрывы во Вселенной. Основную миссию изначально рассчитывали на два года.
Ранее сообщалось, что российская спутниковая группировка достигла практически 400 аппаратов. Всего в 2026 году на орбиту было выведено порядка 60 космических аппаратов. Среди них – телекоммуникационные, навигационные и аппараты дистанционного зондирования Земли.