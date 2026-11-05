NASA: сошедший с орбиты телескоп Swift сгорел в атмосфере над Индонезией

Фото: nasa.gov

Космический телескоп Swift сошел с орбиты и, вероятно, сгорел в атмосфере Земли над Индонезией в среду, 4 ноября, спустя 22 года после запуска. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным управления, обсерватория вошла в атмосферу в 07:39 по восточному времени (15:39 по московскому) над регионом Северная Суматра.

"Обсерватория Swift вернулась в атмосферу Земли", – говорится в сообщении.

NASA ожидало, что большинство компонентов аппарата сгорит при прохождении через атмосферу, но некоторые элементы могли уцелеть.

Телескоп запустили в 2004 году. Он должен был изучать гамма-всплески – самые мощные взрывы во Вселенной. Основную миссию изначально рассчитывали на два года.

Ранее сообщалось, что российская спутниковая группировка достигла практически 400 аппаратов. Всего в 2026 году на орбиту было выведено порядка 60 космических аппаратов. Среди них – телекоммуникационные, навигационные и аппараты дистанционного зондирования Земли.