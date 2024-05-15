Türkiye: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о перевороте

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после того, как был предупрежден о вероятности попытки государственного переворота. Об этом сообщает газета Türkiye.

О возможном готовящемся путче Эрдогана предупредил лидер партии турецких националистов Девлет Бахчели.

Согласно данным газеты, в Турции началось массовое увольнение сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, их обвинили в связях с преступной организацией. Бахчели заявил Эрдогану, что речь может идти о заговоре против власти, с учетом которого обойтись отстранением лишь нескольких полицейских нельзя.

В июле 2016 года в Турции уже произошла попытка государственного переворота. Тогда погибли 248 человек и более 2,7 тысячи получили ранения. В стране после этого были арестованы около 50 тысяч человек.

В 2018 году Эрдоган объявил о завершении эпохи переворотов в стране. Он отметил, что тем, кто попытается нарушить покой турецкой нации, придется иметь дело с армией страны, полицией и с теми, кто стоит на страже безопасности.

Он добавил, что попытку переворота в 2016 году предотвратили благодаря стойкости и мужеству турецкого народа.

