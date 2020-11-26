Участники попытки переворота в Турции в 2016 году приговорены к пожизненным срокам

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Турецкий суд приговорил участников попытки переворота в стране в июле 2016 года к пожизненным срокам заключения, сообщает ТАСС.

Всего по этому делу проходят 475 обвиняемых. Отмечается также, что многие бывшие офицеры, принимавшие участие в боевых действиях, получили от 3 до 79 лет заключения.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку госпереворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Тогда погиб 251 человек, не считая путчистов, более двух тысяч человек пострадали.

В 2018 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении эпохи переворотов в стране. Он отметил, что тем, кто попытается нарушить покой турецкой нации, придется иметь дело с армией страны, полицией и с теми, кто стоит на страже безопасности.

Он добавил, что попытку переворота двухлетней давности, предпринятую Фетхуллахом Гюленом, предотвратили благодаря стойкости и мужеству турецкого народа.