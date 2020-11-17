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В мире

20:28

В Турции вводится частичный комендантский час

за рубежом

Фото: ТАСС/Sedat Suna/EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы решили принять новые меры, в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00", – заявил глава государства на специальной пресс-конференции.

Помимо этого, власти республики распорядились закрыть кинотеатры. Заведения не будут работать вплоть до конца 2020 года.

Ранее мэр Стамбула призвал власти Турции закрыть город на две-три недели. По мнению градоначальника, ситуация с коронавирусом здесь вышла из-под контроля. При этом в конце прошлой недели было зафиксировано 164 летальных исхода за сутки.

Также в ноябре министр здравоохранения России и Турции Михаил Мурашко и Фахреттин Коджи провели переговоры на предмет производства Турцией вакцины "Спутник V" на мощностях их фармпроизводителей.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 55 млн человек

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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