Эрдоган заявил о завершении в Турции эпохи переворотов

Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении эпохи переворотов в стране. Такое заявление турецкий лидер сделал, выступая на митинге в Стамбуле по случаю "Дня демократии и национального единства", передает ТАСС.

Президент отметил, что тем, кто попытается нарушить покой турецкой нации, придется иметь дело с армией страны, полицией и с теми, кто стоит на страже безопасности.

Он добавил, что попытку переворота двухлетней давности, предпринятую Фетхуллахом Гюленом, предотвратили благодаря стойкости и мужеству турецкого народа.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку госпереворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Тогда погиб 251 человек, не считая путчистов, более двух тысяч человек пострадали.