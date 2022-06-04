МО РФ показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин"

Минобороны РФ впервые показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" на Украине. Как сообщили в военном ведомстве, комплекс помогает сбивать беспилотники ВСУ, глушит очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру.

Также Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52, которые сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют военные грузы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

