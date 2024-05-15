Агроном Воробьев назвал гербициды лучшим способом борьбы с борщевиком

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Навсегда избавиться от борщевика дачникам помогут регулярное выпалывание и жидкие гербициды. Об этом заявил агроном и биолог Михаил Воробьев, сообщает News.ru.

Эксперт посоветовал использовать любой жидкий гербицид, не разведенный кисточкой. Для борьбы с борщевиком необходимо аккуратно срезать растение косой, чтобы оно не касалось никакого участка тела, а затем свежий срез смазать гербицидом. После этого борщевик погибнет, объяснил агроном.

Воробьев напомнил, что борщевик появляется в местах, где не следят за экологией. С его слов, ядовитое растение никогда не начнет расти на газоне или картофельном поле – только на заброшенных участках.

Ранее депутат ГД и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что уничтожить борщевик можно и механическим способом, когда специалисты выкапывают растение вместе с корнями и всей наземной частью.

Однако это "трудоемкий процесс", подчеркнул он. Чаплин положительно отозвался об использовании гербицидов при уничтожении борщевика, но обработку участка он рекомендовал доверить специалистам.