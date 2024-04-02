Какие штрафы могут получить дачники в 2024 году

Столичные дачники готовят участки к лету: убирают мусор, высаживают растения в парниках. При этом садоводам следует помнить, что за нарушение определенных требований им грозит наказание вплоть до уголовного. Юрист рассказал Москве 24, какие правила необходимо соблюдать в 2024 году.

Пожарная безопасность

За розжиг костра на дачном участке не по правилам могут привлечь к административной ответственности, рассказал Москве 24 юрист Владимир Постанюк.

"Место разведения открытого огня должно располагаться на расстоянии 15 метров от построек. Если костер в металлической бочке – 7,5. Мангал же можно устанавливать в пяти метрах от построек", – отметил эксперт.

Штраф за нарушения составит от 5 до 15 тысяч рублей в обычный период, а во время действия особого противопожарного режима – до 20 тысяч.

Растения вне закона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Штрафы грозят дачникам и из-за сорняков. В частности, оштрафовать могут за борщевик Сосновского, одуванчик, тысячелистник, пижму, мяту полевую, полынь обыкновенную, осот, куриное просо, череду и пастушью сумку. Если они разрастутся на владениях садовода, ему придется заплатить административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

В свою очередь, за растения с содержанием запрещенных веществ грозит более серьезная ответственность. Причем это касается не только широко известной конопли, подчеркнул юрист.





Владимир Постанюк юрист Если вы решили вырастить на дачном участке голубой лотос, мак снотворный или ипомею трехцветную (вьюнок), будьте готовы, что за один экземпляр любого из перечисленных растений грозит административный штраф от трех до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Они тоже считаются наркотическими.

Более того, владельца участка могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное культивирование растений с запрещенными веществами в крупном размере – до двух лет лишения свободы. А за особо крупный – до восьми, добавил юрист.

Участок по назначению

За складирование мусора собственнику дачного участка грозит штраф от 10 тысяч рублей. По закону это будет считаться нецелевым использованием земли, пояснил Постанюк.

"Если из-за мусора возникает угроза возгорания, владелец дачи может быть оштрафован и за нарушение правил пожарной безопасности. Поэтому отходы со своей территории необходимо оперативно вывозить либо складировать в специальных контейнерах", – отметил юрист.

Также участок не стоит использовать для разведения домашних животных на продажу. По словам эксперта, на территории СНТ граждане вправе выращивать птицу и кроликов, но исключительно для личного потребления и только если это разрешено градостроительными документами. Штраф за нарушение – в размере 0,5–1% от кадастровой стоимости участка. Если же она была не определена, то он может составлять от 10 до 20 тысяч рублей, заключил Постанюк.