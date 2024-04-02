Какие штрафы могут получить дачники в 2024 году

Столичные дачники готовят участки к лету: убирают мусор, высаживают растения в парниках. При этом садоводам следует помнить, что за нарушение определенных требований им грозит наказание вплоть до уголовного. Юрист рассказал Москве 24, какие правила необходимо соблюдать в 2024 году.
Пожарная безопасность
За розжиг костра на дачном участке не по правилам могут привлечь к административной ответственности, рассказал Москве 24 юрист Владимир Постанюк.
"Место разведения открытого огня должно располагаться на расстоянии 15 метров от построек. Если костер в металлической бочке – 7,5. Мангал же можно устанавливать в пяти метрах от построек", – отметил эксперт.
Штраф за нарушения составит от 5 до 15 тысяч рублей в обычный период, а во время действия особого противопожарного режима – до 20 тысяч.
Растения вне закона
Штрафы грозят дачникам и из-за сорняков. В частности, оштрафовать могут за борщевик Сосновского, одуванчик, тысячелистник, пижму, мяту полевую, полынь обыкновенную, осот, куриное просо, череду и пастушью сумку. Если они разрастутся на владениях садовода, ему придется заплатить административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей.
В свою очередь, за растения с содержанием запрещенных веществ грозит более серьезная ответственность. Причем это касается не только широко известной конопли, подчеркнул юрист.
Более того, владельца участка могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное культивирование растений с запрещенными веществами в крупном размере – до двух лет лишения свободы. А за особо крупный – до восьми, добавил юрист.
Участок по назначению
За складирование мусора собственнику дачного участка грозит штраф от 10 тысяч рублей. По закону это будет считаться нецелевым использованием земли, пояснил Постанюк.
"Если из-за мусора возникает угроза возгорания, владелец дачи может быть оштрафован и за нарушение правил пожарной безопасности. Поэтому отходы со своей территории необходимо оперативно вывозить либо складировать в специальных контейнерах", – отметил юрист.
Также участок не стоит использовать для разведения домашних животных на продажу. По словам эксперта, на территории СНТ граждане вправе выращивать птицу и кроликов, но исключительно для личного потребления и только если это разрешено градостроительными документами. Штраф за нарушение – в размере 0,5–1% от кадастровой стоимости участка. Если же она была не определена, то он может составлять от 10 до 20 тысяч рублей, заключил Постанюк.