Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 11:22

Политика

Депутат рассказал, как садоводам построить дом на даче и не получить срок

Фото: 123RF/vadim70

Право на постройку своего дома садоводам закреплено законодательно, сообщает News.ru со ссылкой на слова депутата Госдумы Никиты Чаплина.

Несмотря на это, как отметил эксперт, лучше перестраховаться, обратившись к кадастровому инженеру, и подготовить с ним декларацию об объекте недвижимости по форме, утвержденной Росреестром.

"На основании представленных документов и проведенных замеров кадастровый инженер готовит технический план и передает его в Росреестр. <...> Также для регистрации необходимо оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей", – прокомментировал Чаплин.

Тем не менее специалист заметил, что государство не вправе сносить дачный дом из-за того, что его хозяин не получил разрешение заранее. Даже после принятия решения о сносе, у владельца остается возможность спасти постройку, приведя в порядок все документы.

Депутат также обратил внимание на важный момент: несоблюдение ряда требований не может служить основанием для сноса. Владелец земельного участка может строить на нем здания и сооружения, осуществлять их реконструкцию или снос, а также разрешать строительство другим лицам.

Ранее Чаплин рассказал дачникам, какие обязательные виды взносов им необходимо перечислять в садовые некоммерческие товарищества. По словам эксперта, такими платежами стаи – периодические членские и целевые.

Москвичи стали чаще рассматривать покупку дачи

Читайте также


политикаобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика