Депутат рассказал, как садоводам построить дом на даче и не получить срок

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Право на постройку своего дома садоводам закреплено законодательно, сообщает News.ru со ссылкой на слова депутата Госдумы Никиты Чаплина.

Несмотря на это, как отметил эксперт, лучше перестраховаться, обратившись к кадастровому инженеру, и подготовить с ним декларацию об объекте недвижимости по форме, утвержденной Росреестром.

"На основании представленных документов и проведенных замеров кадастровый инженер готовит технический план и передает его в Росреестр. <...> Также для регистрации необходимо оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей", – прокомментировал Чаплин.

Тем не менее специалист заметил, что государство не вправе сносить дачный дом из-за того, что его хозяин не получил разрешение заранее. Даже после принятия решения о сносе, у владельца остается возможность спасти постройку, приведя в порядок все документы.

Депутат также обратил внимание на важный момент: несоблюдение ряда требований не может служить основанием для сноса. Владелец земельного участка может строить на нем здания и сооружения, осуществлять их реконструкцию или снос, а также разрешать строительство другим лицам.

Ранее Чаплин рассказал дачникам, какие обязательные виды взносов им необходимо перечислять в садовые некоммерческие товарищества. По словам эксперта, такими платежами стаи – периодические членские и целевые.