Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательной защите земли от борщевика

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, в рамках которого собственники земли должны осуществлять меры по борьбе с борщевиком. Об этом сказано в карточке предложения на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предоставит кабмину полномочия по определению списка инвазивных растений, в который хотят включить и борщевик Сосновского, а также регламентировать перечень мероприятий по борьбе с подобными растениями.

В материалах к законопроекту сказано, что, несмотря на принимаемые региональными властями меры, число борщевика в стране не сократилось. Авторы соответствующей идеи предполагают, что причиной этого становится позиция собственников участков, которые или не принимают меры по борьбе с растением, или проводят эти мероприятия, но с нарушением сроков или способов.

Кроме того, авторы считают, что некоторые собственники земли не дают доступ к собственным участкам для проведения обработки по ликвидации борщевика.

"Необходимо предусмотреть источник финансирования для обеспечения мероприятий по борьбе с борщевиком, а также научных разработок в области борьбы с опасным растением", – уточнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Если законопроект одобрят, то он вступит в силу 1 сентября.

Ранее сообщалось, что уничтожение борщевика на заброшенных дачных участках будет проводиться за счет их владельцев. Эксперт заявлял, что органы местной власти будут следить за тем, чтобы борщевик не разрастался не только на муниципальной, но и на частной земле.

Теперь собственники участков, на которых растет борщевик, станут получать уведомления о том, что его необходимо уничтожить. При этом если владелец никак не среагирует на это, то органы местного самоуправления будут вынуждены сделать все самостоятельно.



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