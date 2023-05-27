Юрист рассказал, что владельцев заброшенных дач заставят за свой счет уничтожать борщевик

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Уничтожение борщевика на заброшенных дачных участках будет проводиться за счет их владельцев. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на старшего управляющего партнера компании PG Partners Петра Гусятникова.

По его словам, органы местной власти теперь будут следить за тем, чтобы борщевик не разрастался не только на муниципальной, но и на частной земле. Если раньше все могло ограничиться штрафом от 2 до 5 тысяч рублей, то в прошлом году подмосковные власти приняли закон, что одного штрафа недостаточно, отметил Гусятников.

Теперь собственники участков, на которых растет борщевик, станут получать уведомления о том, что его необходимо уничтожить. При этом если владелец никак не среагирует на это, то органы местного самоуправления будут вынуждены сделать все самостоятельно.

После этого собственнику направят счет за уничтожение борщевика, который он обязан будет оплатить в течение двух месяцев. Если же он проигнорирует и это, то власти будут обращаться в суд, чтобы взыскать деньги.

Стоимость обработки участка будет зависеть от его площади и прочих факторов. Так, цена работ рассчитывается по специальной формуле на основании соответствующего постановления правительства Московской области.

По оценке юриста, средняя стоимость обработки участка до десяти соток будет находиться в районе десяти тысяч рублей. Вместе с тем, добавил Гусятников, подобная принудительная обработка будет осуществляться только на тех участках, к которым есть доступ.

Такая мера рассчитана на борьбу с заброшенными участками, у которых формально есть хозяева, но они могут десятками лет не следить за ними. Тем временем на такой земле разрастается опасный сорняк, который может перекинуться к соседям, подчеркнул эксперт.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, как на основе законодательства бороться с самозахватом земли соседями на даче, а также как узаконить участок, если им долгое время никто не пользуется.

До этого думский депутат, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, нужно ли сносить сараи, бани, теплицы и летние кухни на дачах после 1 сентября.