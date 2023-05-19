За последний год число желающих проводить летний отпуск на даче россиян снизилось до 42%

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Аналитики интернет-магазина товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру" провели опрос и выяснили, что в этом году только у 42% россиян есть желание провести отпуск на даче летом. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование.

Большинство проголосовавших за такой отдых респондентов поедут на дачу, так как любят проводить время на участке (60%). Еще для 11% россиян это традиция.

Также отмечается, что 11% россиян не планируют поездки этим летом, поскольку нужные им направления для туризма недоступны. При этом 9% респондентов никуда не поедут из соображений экономии.

Как показал опрос, самыми популярными занятиями в период отпуска на даче стали стройка и ремонт дачного дома (45%), встречи с друзьями (40%), обустройство зоны отдыха (19%), а также игры с детьми и время с семьей (19%).

При этом, по данным исследования, 18% участников опроса будут обрабатывать участок, 11% будут только отдыхать и столько же займутся хобби.

Кроме того, 56% россиян нравятся посиделки с соседями и друзьями на даче, 24% любят купаться в водоеме, 22% предпочитают есть полезную еду с огорода, 12% респондентов занимаются спортом на свежем воздухе. Еще 14% отметили, что лучший отдых – это труд на своем участке.

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи жителей всех регионов России.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, где отдохнуть за границей за 50 тысяч рублей. Как отметили эксперты, речь идет об Абхазии, Белоруссии, Казахстане и некоторых других странах ближнего зарубежья. По этим направлениям при бюджете до 50 тысяч рублей туристы даже смогут разместиться в отелях 3–4 звезды на 5–6 ночей, указали в РСТ.