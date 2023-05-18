Юрист объяснил, как бороться с воровством и шумом от соседей по даче

Для одних дача – возможность отдохнуть от городской суеты, но для других – сплошной стресс и переживания. Особенно когда рядом проживают не самые законопослушные граждане. Что больше всего раздражает жителей столицы в соседях по даче – в материале Москвы 24.



Как достать соседа

В топе жалоб москвичей на соседей по даче – шум: за забором могут рано утром косить траву или громко слушать музыку ночью.

"Хочется уехать из большого города, чтобы дышать свежим воздухом и наслаждаться тишиной. Только есть одно но: по выходным мои соседи начинают косить траву триммером где-то с шести утра и по несколько часов. Что с этим делать и как себя успокоить – не знаю", – пожаловался в Сети один из пользователей.





пользователь Сети Поездки на дачу превратились в ад с тех пор, как у нас появились новые соседи. Каждые выходные у них гулянья, музыка и хохот до двух часов ночи, спать невозможно. Просила их не шуметь, но они говорят, что делают на своей территории что хотят. Думаю вызвать полицию.

Еще одна частая проблема – воровство. Причем нарушители присваивают себе как ценные вещи (стройматериалы, саженцы, технику), так и крадут то, что растет на грядках.

"Летом почти все время провожу на даче в Подмосковье. Однажды отлучилась всего на день, возвращаюсь, а у меня объели всю малину, выдернули морковку, обобрали огурцы с помидорами. Просто невероятная наглость. Уверена, что это кто-то из соседей, так как только рядом живущие люди могли отследить мой отъезд", – рассказала пользовательница.

Другим обидно за цветы и деревья, которые достались ворам.





пользовательница Сети Однажды приехала на дачу, а меня ждал неприятный сюрприз. Кто-то выкопал и утащил у меня две самые красивые розы. В этот же день соседка не досчиталась лилии и розы. Обидно до слез. Причем я подозреваю, что это сделал кто-то из ближайших садоводов, потому что издалека вряд ли придут, да и розы не видно за высокими лилиями. А тут их кто-то явно разглядел заранее.

"Мы в прошлом году высадили более десяти саженцев, весной они хорошо разрослись. На дачу ездим только по субботам, и все соседи это прекрасно знают. В очередной раз мы приехали, а у нас их всех стащили. Мы подозреваем, что это кто-то из владельцев ближайших участков, но ничем не докажешь. Думаем, в следующий раз помечать саженцы", – рассказала еще один юзер.

Многих также раздражает плохой уход за соседним участком: владельцы оставляют мусор, массово выращивают домашних птиц и животных, не стригут вовремя траву.





пользовательница Сети Любила загорать на даче до тех пор, как мои соседи не начали разводить уток, куриц, гусей на своем участке. Там, где я обычно отдыхала, прямо за забором слышу постоянный гвалт этих птиц, запах стоит жуткий. Пришлось забыть об отдыхе и сне на свежем воздухе.

"Все было нормально до тех пор, пока у нас не появились новые соседи – молодая пара с тремя детьми. Мало того, что они шумят все время: музыка, дети орут, жена ругается с мужем. Так еще и не следят за чистотой участка: не пропалывают его, вся сорная трава лезет к нам, яму не откачивают, начался неприятный запах", – прокомментировала другой пользователь.



Что говорит закон

Соседей, которые сильно шумят, воруют овощи с участка, а их домашняя живность мешает спокойному отдыху, можно привлечь к административной ответственности. Об этом Москве 24 рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

По словам эксперта, в Подмосковье закон о тишине распространяется и на дачные участки. Громкие звуки не допускаются с 21:00 до 08:00 часов в будние дни, с 22:00 до 10:00 часов в выходные и с 13:00 до 15:00 часов в любой день.





Ваге Рыбченко руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Если ваши соседи делают это в неположенное время, необходимо звонить в полицию. Затем сотрудник надзорной службы выполнит необходимый замер шума специальным инструментом. Если удастся установить, что он превышен, нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Тех, кто присваивает чужое, тоже ждет наказание. При этом если стоимость украденных вещей превышает 2,5 тысячи рублей, может грозить уголовная ответственность. Воровство имущества меньше этой суммы подпадет под статью КоАП РФ о мелком хищении. Как правило, на дачах чаще распространен второй вариант краж, отметил Рыбченко.

"Если вы подозреваете, что ваше имущество присвоил кто-то из соседей, необходимо вызвать полицию и написать заявление. Доказательством кражи могут служить показания других владельцев дач или запись с камеры видеонаблюдения. Ответственность наступает, даже если имущество оценивается в 100 рублей", – рассказал юрист.

Согласно статье Административного кодекса, вора накажут штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее тысячи рублей либо арестом на срок до 15 суток.

Еще одна спорная ситуация: сосед присваивает плоды с веток вашего дерева, которые свисают через его забор. Это воровством не считается, подчеркнул Рыбченко.





Ваге Рыбченко руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Это гражданский спор, к ответственности соседа привлекать не будут, даже если он умышлено срывает их. Во-первых, фрукты могут сами падать к нему на участок. Во-вторых, если вы начнете жаловаться, что сосед пользуется вашими яблоками, он может начать спорить, что плоды засоряют его территорию, и этим вы доставляете ему неудобство. В такой ситуации никто никому ничего не докажет. Поэтому сажайте деревья подальше от забора, чтобы подобных вопросов не возникало.

Ситуацию с соседскими животными и птицами, которые мешают отдыхать, тоже можно отрегулировать. Во-первых, нельзя разводить скот на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. На участках для садоводства и огородничества разрешено держать птиц только для личных целей, обратил внимание Рыбченко.

"Даже если владелец может разводить живность на своем участке, есть определенный регламент, санитарные нормы, которым он должен руководствоваться", – уточнил юрист.

Когда владелец участка видит, что сосед не соблюдает правила, нужно обратиться в Роспотребнадзор или Россельхознадзор с просьбой назначить фитосанитарный контроль. Если будет установлено, что из-за разведения птиц или животных страдают жильцы рядом стоящих участков (например, почва теряет свои свойства), то владельца скота могут привлечь к ответственности, заключил Рыбченко.

