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09:03

Общество

Россиян предупредили о полумиллионном штрафе за выращивание мака и конопли на даче

Фото: 123RF/lanaust

За выращивание мака, конопли и других растений на дачном участке, сырье которых используется для производства наркотических веществ, россиянам грозит штраф до 500 тысяч рублей. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил юрист Владимир Комсолев.

"Установлена административная ответственность за посев, распространение и использование сельскохозяйственных растений, даже, например, картофеля. Если вы выращиваете урожай в личных целях, ответственности не будет", – сообщил эксперт.

В некоторых регионах РФ дачников могут привлечь к административной ответственности за борщевик на участке. Сумма штрафа может составить до пяти тысяч рублей.

Комсолев добавил, что при посадке яблонь и груш с крупным стволом следует соблюдать расстояние в один метр от забора. Это необходимо для того, чтобы не затемнять участок соседей.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова ранее посоветовала высаживать в майские праздники растения, имеющие высокую стойкость к низким температурам. Такими могут стать морковь, горох, редис и зелень. В теплицу специалист рекомендовала высадить томаты, баклажаны и огурцы.

В Союзе дачников рассказали о новых штрафах

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