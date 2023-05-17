Агроном рассказал, как бороться с осами на даче при помощи варенья и пива

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Если дачный участок атаковали осы, необязательно вызывать дезинсектора, можно приготовить самодельный инсектицид. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на агронома Петра Синьковского.

Эксперт предлагает добавить в пиво или испортившееся варенье борную кислоту или любой другой яд. Субстанцию необходимо расставить возле ульев.

"Перед таким искушением осы не устоят", – заверил он.

По словам Синьковского, бороться с земляными осами можно при помощи ловушки из больших пластиковых бутылок: достаточно залить нору и перекрыть ими выход.

Также агроном напомнил, что для "войны" с осами стоит выбирать свободную одежду из плотной ткани, важно, чтобы не было голых участков тела. Также Синьковский заявил, что бороться с осами лучше вместе с кем-то, потому что укус насекомого может вызвать аллергическую реакцию, рядом должен быть тот, кто окажет первую помощь.



Ранее терапевт Елена Близнюк рассказала, что избежать привлечения внимания осы можно, если не наносить на себя резко пахнущую косметику или парфюм с фруктовыми или цветочными ароматами. Специалист отметила, что при укусе осы необходимо приложить холодный компресс, который следует наполнить куском льда или холодной водой.

До этого эксперт Надежда Раева поделилась, что муха является переносчиком очень большого количества кишечных инфекций и глистных инвазий. По ее словам, для избавления от насекомых необходимо следить за чистотой в помещении и не допускать порчи продуктов.