Терапевт рассказала, как избежать укуса осы

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Избежать привлечения внимания осы можно, если не наносить на себя резко пахнущую косметику или парфюм с фруктовыми или цветочными ароматами, а также не следует надевать яркую одежду. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Елену Близнюк.

"Обработайте открытые участки тела любым спреем, отпугивающим насекомых. Не оставляйте открытыми продукты и напитки, привлекающие ос. Не уничтожайте насекомое рядом с гнездом, это может послужить сигналом другим осам к нападению", – объяснила она.

Специалист отметила, что при укусе осы необходимо приложить холодный компресс, который следует наполнить куском льда или холодной водой. По словам эксперта, также стоит употреблять воду для снятия токсической реакции. Отек от укуса может пройти в течение двух часов, уточнила врач.

Близнюк добавила, что место укуса обычно краснеет, зудит и отекает, а у ужаленного человека появляется сильная боль. Температура тела способна подняться до 38 градусов, заключила терапевт.

Ранее заведующая отделом медицинской энтомологии первого МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина рассказала, что наиболее распространенными в весенне-летний период становятся жалобы на укусы клещей и комаров. Они могут переносить в том числе вирус лихорадки Западного Нила.