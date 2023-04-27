Правила дачного отдыха: какие опасности поджидают на участке и как их избежать

Дачный сезон в разгаре – владельцы загородных домов вовсю убирают участки и занимаются первыми посадками либо просто отдыхают на природе. Москва 24 вместе с экспертами решила предупредить об опасностях, которые могут поджидать дачников на грядках (и не только), и рассказать, как их избежать.



Угрозы для здоровья

Традиционная работа на грядках далеко не такая безобидная, как считают многие – есть риск подхватить немало заболеваний:

клещевой энцефалит;

мышиную лихорадку;

столбняк;

глистную инвазию;

ротавирусную инфекцию;

дизентерию.

"От многих заболеваний есть профилактическая прививка. Поэтому перед дачным сезоном желательно пройти вакцинацию – это лучший способ защиты. Также важно мыть руки как можно чаще и работать в перчатках", – рассказала Москве 24 врач-терапевт, гастроэнтеролог Севинч Алиева.

Врач отметила, что посадки и уборка участка также связаны с достаточно интенсивными физическими нагрузками. Некоторым они могут быть противопоказаны, отметила Алиева.





Севинч Алиева врач-терапевт, гастроэнтеролог Если у вас простудное заболевание, ОРВИ, головная боль, высокое артериальное давление, то отложите все работы до полного выздоровления.

В период обострения сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом, патологий опорно-двигательного аппарата и варикозного расширения вен тоже не стоит нагружать себя активной работой. "Пациенты с протрузиями и межпозвоночной грыжей должны быть не менее аккуратны с физнагрузками", – добавила Алиева.

Если же дачника с аллергией укусила пчела, оса или шмель, необходимо оперативно выпить антигистаминное средство и удалить жало.

"Главное – не выдавливайте его, иначе частички останутся там и вызовут еще больший отек. Обработайте место укуса антисептиком и аккуратно удалите жало чистым пинцетом. Если повысилась температура, место укуса вздулось, стало горячим, нужно незамедлительно обратиться к врачу", – сказала Алиева.

Также не стоит приобретать продукты у соседей или в местах несанкционированной торговли. Крайне рискованно покупать там молоко и молочные продукты, мясо, сало, рыбу, колбасные изделия, ягоды и фрукты.

"У таких продавцов нет документов, подтверждающих безопасность продукции, прохождение ветеринарной, санитарной экспертизы. Часто не соблюдаются условия хранения, перевозки", – рассказала терапевт.

По словам Алиевой, употребление продуктов "с рук" чревато отравлением с осложнениями, вплоть до комы. Также есть риск заразиться глистами и другими паразитами, добавила врач.



Опасные лучи

Дачник должен помнить, что долгое нахождение на солнце может вызвать ожог, продолжила Алиева.





Севинч Алиева врач-терапевт, гастроэнтеролог Это островоспалительное заболевание кожи. Ожог сопровождается такими симптомами, как головная боль, отек, жжение тканей и глаз, повышение температуры. Важно защищать себя кремами (особенно при светлом типе кожи), не находиться долго под прямыми лучами, носить кепку или панаму.

Если солнечный ожог все-таки получен, первое, что нужно сделать, – уйти в тень, выпить много воды и принять контрастный прохладный душ. Это необходимо, чтобы тело остыло, пояснила Алиева.

"При появлении зуда, аллергической реакции нужно выпить антигистаминное, при головной боли, жжении – обезболивающее. Ни в коем случае нельзя наносить на тело мази, сметану, вазелин, масла. Единственное, что можно использовать, – противоожоговые средства с содержанием пантенола. При таком состоянии также не употребляйте алкоголь, так как он способен вызвать интоксикацию, обезвоживание", – рассказала врач.

При появлении волдырей необходимо приложить марлевую повязку, чтобы предотвратить попадание инфекции, и обратиться к врачу, заключила Алиева.



Непрошеные гости

Еще одна опасность, с которой могут столкнуться дачники, – воры. Поэтому на загородных участках нельзя хранить ценные вещи, предупредил председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Владельцы домов могут договориться с председателем СНТ и установить на всех участках систему охраны периметра, которая реагирует на проникновение. Также нужен сторож, который будет делать обход территорий и приходить в дом, если сигнализация работает. Это намного выгоднее, чем индивидуальное видеонаблюдение.

Также важно убирать вещи, которые могут приглянуться ворам, с видного места на участке. Как правило, это металлолом и строительные материалы, перечислил Гринин.



Мелкие вредители

Другие непрошеные гости, которые могут мешать дачникам, – грызуны и кроты, рассказал Москве 24 биолог, агроном Михаил Воробьев.

"Если крысы и мыши уже пробрались на ваш участок или в загородный дом, уничтожить их можно с помощью яда. Но очень важно раскладывать его в местах, недоступных для домашних животных, так как он для них опасен", – отметил Воробьев.

В качестве профилактической меры подойдет ультразвуковой отпугиватель, который устанавливается дома или на открытом участке. Он также помогает в борьбе с кротами, добавил эксперт. "Лучше всего использовать промышленный отпугиватель для зернохранилищ. Он стоит дороже, но более эффективен", – отметил биолог.

По словам Воробьева, если с мышами и крысами можно бороться с помощью яда, то кротов уничтожать не стоит. "Они не едят морковь, луковицы. Это хищники, которые питаются червяками, яйцами насекомых, личинками, в том числе майского жука, который портит жизнь садоводам. Так что, если они все-таки мешают своим присутствием, лучше использовать исключительно отпугиватель", – заключил специалист.



Безопасность питомцев

Многие владельцы загородных домов берут с собой на дачу кошек и собак. В таком случае нужно заранее позаботиться о безопасности питомца: сделать комплексную прививку от вирусов и поставить вакцину от бешенства, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Кристина Жукова.





Кристина Жукова ветеринарный врач Бешенство – это потенциально опасная для человека инфекция. Поэтому сделать такую прививку очень важно, независимо от того, гуляет ваш питомец на участке или выходит за его периметр. Лучше всего заняться этим за месяц или полтора до выезда.

Также перед дачей нужно обработать питомца от блох и клещей, а также собрать для него аптечку. По словам Жуковой, там должен быть антисептик ("Хлорогексидин", "Мирамистин" или перекись водорода), бинт, марля и сорбенты.

Ветврач Ксения Михайлова в беседе с Москвой 24 добавила, что на случай укуса змеи или пчелы желательно взять с собой на дачу противошоковые препараты. "Может возникнуть сильная аллергическая реакция, когда у животного начинается отек, – здесь нужна оперативная помощь. Поэтому желательно, чтобы такие лекарства стояли в холодильнике", – рассказала специалист.

Даже если после укуса насекомого или змеи самочувствие питомца не изменилось, его все равно нужно показать ветврачу, добавила Михайлова.

