Россиянам рассказали, как правильно снять с себя клеща

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Перед тем как снять клеща, нужно смазать его жиром, рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik.

"Если просто выдернуть его (клеща. – Прим. ред.), он может оставить свой хоботок в коже и на этом месте возникнет нагноение. Проще всего смазать клеща любым жиром, например растительным маслом, а еще лучше керосином", – поделился Жемчугов.

По словам иммунолога, затем членистоногого необходимо отдать в лабораторию. Если на месте укуса появятся пятна, то нужно сразу обратиться к врачу.

Среди опасных заболеваний, которые могут переносить клещи, выделяют клещевой боррелиоз, отметил Жемчугов. Его лечение возможно только в течение месяца после укуса. От клещей также можно заразиться клещевым энцефалитом и лихорадкой.

Ранее врач – старший терапевт Олеся Савельева порекомендовала надевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами, чтобы защититься от клещей. Для отпугивания клещей рекомендуется использовать репелленты, добавила Савельева. Если на теле обнаружится раздувшийся клещ, то необходимо обратиться в травмпункт, в санэпиднадзор или к терапевту.

К российским регионам, в которых проще всего заразиться клещевым энцефалитом, относят Свердловскую, Тюменскую, Кемеровскую, Челябинскую, Томскую, Тверскую, Ивановскую и Костромскую области, а также Алтай. Эти территории называются эндемичными, отмечают эксперты.