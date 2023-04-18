Названы регионы – лидеры по обращениям в страховую из-за укуса клеща в 2022 году

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В 2022 году жители Новосибирской, Иркутской, Свердловской областей, а также Красноярского края и Челябинской области чаще всего обращались в страховую компанию из-за укуса клеща. Об этом Москве 24 рассказала директор медицинского страхования "СберСтрахования" Наталья Харина.





Наталья Харина директор медицинского страхования "СберСтрахования" Также в топ-10 регионов по заявлениям клиентов о страховых случаях вошли Алтайский край, Кировская, Томская, Ярославская области и Хабаровский край.

Специалист отметила, что жители РФ стали чаще страховаться от укуса клеща. В 2022 году компания обеспечила страховой защитой более 140 тысяч клиентов, что в два раза превышает показатели 2021 года.

"Что касается регионов – лидеров по оформлению полисов, то больше всего защищаются от клеща жители Новосибирской области, Красноярского края и Челябинской области. Также в топ-10 по покупке полисов – жители Иркутской, Свердловской областей, Алтайского края, Кемеровской, Ярославской, Томской и Кировской областей", – рассказала Харина.

Москва и область не вошли в топ-10 регионов по обращениям и оформлению полисов, но идут сразу после лидеров, добавили в пресс-службе "СберСтрахования".

В свою очередь, в страховой компании "Согласие" в прошлом году зафиксировали 2 788 обращений из-за укусов клещей. "Больше всего страховых случаев произошло в Красноярском крае – 36%, а также в Удмуртской Республике – 23% и Костромской области – 17%. В Москве и Московской области было заявлено менее 1% случаев", – пояснили Москве 24 в компании.

Вместе с тем в пресс-службе "Совкомбанк страхования" рассказали Москве 24, что в прошлом году лидерами по числу обращений в компанию с укусами клеща стала Иркутская область (34%), Республика Татарстан (24%), а также Новосибирская (24%), Саратовская (10%) и Свердловская (7%) области.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили активность клещей на территории России. По словам главы ведомства Анны Поповой, кровососущие уже проснулись практически во всех регионах. Отмечается, что они могут быть переносчиками до 10 разных вирусов, часть которых передаются людям. Попова также обратила внимание, что клещи атакуют не только человека, но и животных.



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