Клещи проснулись почти во всех регионах России – Попова

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Россиян предупредили, что клещи проснулись почти во всех регионах России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о мерах противодействия насекомым телеканалу НТВ.

"По сезону сегодня риски, связанные с клещами. Клещи около 10, 7 абсолютно самых разных вирусов могут переносить и передавать человеку. Клещи проснулись почти везде в России", – отметила она.

Попова добавила, что клещи могут укусить животное и передать ему энцефалит. Так, например, зараженным может оказаться козье молоко, поэтому сейчас его следует пить только после кипячения, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она также напомнила, что в России можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита. Это будет лучшей профилактической мерой, заявила Попова. По ее словам, в настоящее время в стране нет дефицита препарата, который необходим для вакцинации.

Ранее ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора обнаружили в Азиатской части России новый вирус Хасеки, который передается от укуса клещей.

Как показали анализы, инфекция близка к переносимому клещами вирусу Bole 4, ранее обнаруженному в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе. Они оба классифицируются как представители нового рода внутри семейства флавивирусов. Это вирусы, которые передвигаются в основном членистоногими и вызывают такие заболевания, как лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила, клещевой энцефалит, желтая лихорадка и другие.



В Подмосковье проснулись клещи

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