Ученый рассказал, когда в столичном регионе активизируются клещи

В России с начала года почти 400 человек обратились за помощью из-за укусов клещей. Эксперты отмечают, что сейчас кровососущие еще вялые и неопасные. Однако ситуация изменится после того, как дневные и ночные температуры станут выше. Рассказываем, когда в столичном регионе наступит пик активности клещей, а также как от них защититься.



"Риск быть укушенным"

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В Роспотребнадзоре рассказали, что в РФ с начала года 370 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом сообщает газета "Известия". В ведомстве добавили, что в стране пока не были зафиксированы случаи заболевания боррелиозом или клещевым энцефалитом. По словам экспертов, температура около 20 градусов является оптимальной для кровососущих.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в связи с этим не стоит ожидать их чрезмерной активности в апреле. "При 5…10 градусах клещи вялые и неопасные. В апреле ситуация достаточно спокойна. Дело в том, что высокая температура должна быть не только днем, но и ночью, а во втором месяце весны по ночам температура достаточно низкая", – пояснил он.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Минздрава России, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал Москве 24, что пик сезона клещей в столичном регионе приходится на май и июнь. При этом отдельные случаи нападения кровососущих на человека происходят и в апреле.





Александр Лукашев директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Минздрава России, член-корреспондент РАН Клещи обычно ждут свою жертву на высокой траве или кустарнике. Когда человек или животное проходит рядом, они попадают на одежду, проползают под нее и присасываются.

По словам эксперта, в Подмосковье столкновение с клещами зачастую происходит в лесу и на дачных участках, а в столице – в лесопарках. "Если просто ходить по дорожкам, то опасности нет. Риск быть укушенным появляется у тех, кто приближается к траве. Например, идет на пикник или гуляет с собаками", – объясняет паразитолог.



Насколько опасны клещи?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В большинстве случаев укус клеща не несет угрозы здоровью, однако иногда может приводить к заболеванию клещевым энцефалитом или боррелиозом (болезнь Лайма), говорит член-корреспондент РАН Александр Лукашев. "Москва относится к неэндемичным регионам по клещевому энцефалиту. Считается, что клещей-переносчиков этой инфекции здесь нет. В Подмосковье выделяют два рискованных района – Талдомский и Дмитровский", – заявил специалист.

По его словам, для столичного региона гораздо более актуально такое заболевание, как боррелиоз.





Александр Лукашев директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Минздрава России, член-корреспондент РАН По некоторым данным, в столичном регионе боррелиозом заражен каждый третий клещ. Это бактериальное заболевание, которое может протекать очень неприятно, с поражением суставов и центральной нервной системы.

Ученый отметил, что от боррелиоза не существует вакцины, с ним борются антибиотиками. В связи с этим в случае укуса он рекомендует обращаться к врачу, который подберет стратегию лечения.

При этом от клещевого энцефалита есть вакцина. "В первую очередь вакцинация показана тем, кто регулярно бывает в эндемичных регионах, – заядлые туристы, охотники и активные грибники. Однако ради одного за сезон похода в лес вакцинироваться вряд ли имеет смысл", – добавил Лукашев.

Чтобы защититься от укуса в лесу, стоит отдавать предпочтение закрытой одежде с плотно прилегающими манжетами на руках и ногах. По возвращении домой необходимо тщательно осмотреть себя. Если клещ успел присосаться, нужно обратиться к врачу, заключил специалист.

