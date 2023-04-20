Врач назвала российские регионы, где проще заразиться клещевым энцефалитом

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Жителям Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Томской, Тверской, Ивановской и Костромской областей, а также Алтая следует обязательно сделать прививку от клещевого энцефалита. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на врача-терапевта Алену Гуляеву.

По ее словам, риск заразиться этим недугом в этих регионах очень высок. Подобные территории называются эндемичными.

"А вот вероятность заразиться боррелиозом очень высока во всех регионах России. Активными клещи являются в период с апреля по октябрь до первых заморозков. Но пик приходится на май – июль", – поделилась Гуляева.

Врач призвала в обязательном порядке проходить вакцинацию как детям, так и взрослым. В случае укуса прививка поможет человеку переболеть в легкой форме без тяжких последствий.

При этом, подчеркнула Гуляева, прививки можно проводить в течение всего года. Закончить вакцинацию можно за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции, заключила она.

Ранее врач – старший терапевт Олеся Савельева дала ряд рекомендаций по защите от клещей. Для этого следует надевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами. Это поможет быстро обнаружить насекомое на своем теле. Эксперт также призвала тщательнее исследовать участки, покрытые волосами.