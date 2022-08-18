Эксперт рассказала, чем опасны мухи

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Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, чем опасны мухи.
По словам эксперта, муха является переносчиком очень большого количества кишечных инфекций и глистных инвазий.
"На теле мухи находится до 11 миллионов всевозможных микроорганизмов, а в кишечнике мухи, то есть в тех отложениях, которые она оставляет, находится до 22 миллионов различных микроорганизмов", – рассказала Раева в эфире радио Sputnik.
По ее словам, для избавления от мух необходимо следить за чистотой в помещении и не допускать порчи продуктов.
"Скоропортящиеся продукты нужно хранить в холодильнике, а те, что могут находиться при комнатной температуре, например, кондитерские изделия или фрукты, лучше закрывать крышкой или хранить под специальными сетками для такого рода продукции", – пояснила эксперт.
Также для борьбы с мухами довольно эффективны липкие ленты, но их нужно правильно использовать, отметила Раева.
"Оптимальный вариант – развешивать ленты там, где насекомые обычно залетают в помещение, например, перед окнами", – добавила она.
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Наиболее привлекательными запахами для насекомых являются запахи молочной кислоты, аммиака, ряда веществ из группы кетонов и некоторые карбоновые кислоты, которые они могут чувствовать за несколько десятков метров.
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