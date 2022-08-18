Эксперт рассказала, чем опасны мухи

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Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, чем опасны мухи.

По словам эксперта, муха является переносчиком очень большого количества кишечных инфекций и глистных инвазий.

"На теле мухи находится до 11 миллионов всевозможных микроорганизмов, а в кишечнике мухи, то есть в тех отложениях, которые она оставляет, находится до 22 миллионов различных микроорганизмов", – рассказала Раева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, для избавления от мух необходимо следить за чистотой в помещении и не допускать порчи продуктов.

"Скоропортящиеся продукты нужно хранить в холодильнике, а те, что могут находиться при комнатной температуре, например, кондитерские изделия или фрукты, лучше закрывать крышкой или хранить под специальными сетками для такого рода продукции", – пояснила эксперт.

Также для борьбы с мухами довольно эффективны липкие ленты, но их нужно правильно использовать, отметила Раева.

"Оптимальный вариант – развешивать ленты там, где насекомые обычно залетают в помещение, например, перед окнами", – добавила она.

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