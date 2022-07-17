Эксперт рассказала, кого чаще всего кусают комары

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Температура тела и индивидуальный запах человека влияют на выбор жертвы комаром, заявила заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова.

"Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение "пахучих веществ", производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным", – сообщила она в беседе с агентством "Прайм".

По ее словам, разнообразие микрофлоры отталкивает комаров, в то время как "скудный видовой состав" наоборот привлекает насекомых.

Наиболее привлекательными запахами для насекомых являются запахи молочной кислоты, аммиака, ряда веществ из группы кетонов и некоторые карбоновые кислоты, которые они могут чувствовать за несколько десятков метров.

Кроме того, на выбор комаров также влияет количество выделяемого человеком углекислого газа, чем его больше, тем выше вероятность укуса комара.

Андросова также сообщила об отсутствии подтвержденных данных о предпочтении комарами людей определенного пола и цвета кожи.

Ранее педиатр Ирина Лысенко рассказала, что уменьшить зуд после укуса комара можно с помощью крема с цинком или однопроцентным содержанием гидрокортизона, раствора каламина. Наносить их необходимо трижды в день, пока зуд не прекратится.

