Депутат рассказал, как бороться с самозахватом земли соседями на дачах

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Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, как на основе законодательства бороться с самозахватом земли соседями на даче, а также как узаконить участок, если им долгое время никто не пользуется. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Так, если вы, будучи собственником участка, увидели, что сосед перенес без согласования свой забор, увеличив тем самым свой участок за счет вашей земли, то сначала нужно попросить его восстановить прежние границы.

Если он откажется, то необходимо обратиться в управление Росреестра по месту нахождения участка. В таком случае инспекторы по использованию и охране земель проведут соответствующую проверку и оформят предписание об устранении правонарушений.

Гаврилов напомнил, что самозахват земли влечет за собой штраф в размере до 1,5% кадастровой стоимости земли захваченного участка. При этом сумма штрафа не может быть меньше 5 тысяч рублей.

Если же сосед и после этого не восстановит прежние границы участка, то собственнику земли следует продолжать отстаивать свои права уже в суде.

Парламентарий также рассказал, что зачастую таким образом осуществляется самозахват земли, которая принадлежит не только гражданам, но и государству, муниципалитету.

Однако на практике наблюдаются также и случаи так называемого добросовестного захвата участка, когда дачник более 15 лет мог ухаживать и поддерживать в хорошем состоянии бесхозный участок без уточненных границ.

При этом, если собственник такого участка неизвестен и споров с другими соседями не возникало, то гражданин, ухаживавший за землей, может официально оформить право собственности на нее. Для подобных случаев существует законодательно закрепленный порядок применения приобретательной давности, сообщил Гаврилов.

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