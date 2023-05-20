Депутат посоветовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами

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Дачные участки не стоит украшать гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой, так как это вышло из моды. Таким мнением поделился депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет РИА Новости.

"В погоне за улучшением своего участка стоит знать, что есть садовые объекты, которые постепенно выходят из моды. Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны... Садовые фигуры, все-таки, цветные гипсовые гномы уже вышли из моды", – рассказал Чаплин.

Он подчеркнул, что любая скульптура должна органично встраиваться в общий дизайн участка. Помимо этого, в настоящее время существует тренд на естественность. Дачники могут оформить участок, используя натуральную цветовую гамму и материалы.

Чаплин отметил, что цветную гальку лучше не использовать, так как она подходит только для детской площадки. Также он заметил, что из моды вышли пластиковые пруды. Лучше для оформления собственного водоема использовать камень или плитку.

По его словам, из моды вышли большие беседки для шашлыка. Сейчас зону барбекю можно обустроить с переносным мангалом и грилем. Он напомнил, что мангал должен находится от любых построек на расстоянии не менее пяти метров.

"Еще один антитренд – деревянные массивные сооружения на участке и огромные каменные валуны. Сейчас в моде минимализм: небольшие баньки, аккуратные кустарники, маленькие беседки", – заключил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что с первого дня осени в России начнут действовать обновленные критерии для строений и сооружений вспомогательного использования на участках. Депутат призвал ознакомиться с новыми требованиями. Речь идет о высоте строения в 20 метров и трех этажах.

