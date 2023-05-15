В Госдуме объяснили, нужно ли российским дачникам сносить бани и сараи после 1 сентября

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

Думский депутат, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, нужно ли сносить сараи, бани, теплицы и летние кухни на дачах после 1 сентября. Об этом сообщает "Российская газета".

Парламентарий напомнил, что с первого дня осени в России начнут действовать обновленные критерии для строений и сооружений вспомогательного использования на участках. Чаплин призвал ознакомиться с новыми требованиями.

Депутат отметил, что подобные хозяйственные постройки возводят для удовлетворения бытовых и иных нужд дачников. Согласно закону, получать разрешение на их строительство не нужно. Однако, подчеркнул Чаплин, владельцы не должны нарушать градостроительные нормы. Речь идет о высоте строения в 20 метров и трех этажах.

"Для строительства каждого вида объекта важно также соблюдать существующие строительные, санитарные нормы и правила, обязательно следует соблюдать отступы от границ участков", – поделился парламентарий.

В случае если каких-либо нарушений нет, то сносить объект не придется.

Ранее юрист Владимир Комсолев напомнил о штрафе до 500 тысяч рублей за выращивание мака, конопли и других растений на дачном участке, сырье которых используется для производства наркотиков. При этом в некоторых российских регионах дачников могут привлечь к ответственности за разведение борщевика.

В Союзе дачников рассказали о новых штрафах