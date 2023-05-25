Юрист объяснил, когда сбор яблок с соседского дерева является кражей

Присвоение чужого имущества с чьей-то дачи считается воровством и карается по закону – это ясно и детям. Но что делать, если соседи "обирают" вашу яблоню, которая растет за забором? Или собирают плоды, которые падают на их участок? Москва 24 разобралась, можно ли считать это правонарушениями.



Плоды за забором

Ситуация: владелец дачи посадил дерево или кустарник за забором своего участка. Соседи постоянно срывают плоды или ягоды. Можно ли считать это воровством?

Если хозяин участка посадил дерево за своим забором, то оно находится не на земле садовода и не является его собственностью. Более того, руководство муниципалитета или СНТ может принять решение о его удалении, рассказал Москве 24 юрист Эдуард Шалоносов.

"Использование плодов этого дерева другими людьми не будет считаться воровством. Согласно Уголовному кодексу, кража – это тайное хищение чужого имущества. А имущество – это предмет собственности человека, обладающий юридическими подтверждением. Как, например, автомобиль: это движимое имущество, которое нельзя присваивать, где бы он ни стоял", – сказал эксперт.





Эдуард Шалоносов юрист По такой же логике можно посадить дерево хоть в Кисловодске и говорить всем, что с него нельзя срывать плоды.

Чтобы спорных ситуаций не возникало, лучше сажать растения на своей территории и подальше от забора, добавил юрист.



Чьи яблоки?

Ситуация: садовод посадил дерево или кустарник на своем участке, но ветви попадают на территорию другой дачи. Сосед пользуется плодами как своей собственностью. Можно ли считать это воровством?





Эдуард Шалоносов юрист Согласно санитарным и строительным нормам, на землях ИЖС высокорослые деревья (яблони, груши) нужно выращивать не менее чем за четыре метра от забора соседа. Среднерослые (тутовник, вишня) – в двух. Кустарники можно посадить в метре от межи.

Если владелец дерева нарушает эти нормы и переживает за свои плоды, которые падают к соседу, – это только его проблема. Более того, хозяин другого участка может предъявить, что ветки затеняют его территорию, и спилить их, подчеркнул эксперт.



Маленькие воришки

Ситуация: соседские дети периодически залезают на чужую дачу, воруют плоды, ягоды и топчут посадки. Можно ли привлечь к ответственности несовершеннолетних?

"В таком случае владелец дачи должен обратиться в полицию, написать заявление и приложить доказательства правонарушения. Например, запись с камеры видеонаблюдения", – рассказал Шалосонов.

Здесь есть признаки статьи Административного кодекса о мелком хулиганстве, при этом отвечать за проступок детей будут их родители. Взрослым придется заплатить штраф до 1 000 рублей. Подростков же могут поставить на учет в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН), заключил юрист.

