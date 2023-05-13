Россиянам объяснили, в каких случаях можно срывать плоды с "соседских" деревьев

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Деревья не будут считаться собственностью дачника, если он посадил их за забором, то есть на земле общего пользования или муниципалитета. В таком случае по закону любой желающий может срывать с них плоды. Об этом РИА Новости сообщил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он рассказал, что довольно часто происходят ситуации, при которых владельцы участков высаживают яблоню или вишню за забором, а потом недоумевают, когда их соседи срывают урожай.

По словам Чаплина, собственник также не имеет права огораживать или препятствовать использованию земли за его забором.

"Получается, что даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля", – объяснил он.

Депутат также добавил, что дачник имеет право добиваться через суд спила соседского дерева, если оно затеняет его участок. В каждом регионе РФ действуют четкие нормативы и правила, в которых прописано, на каком расстоянии до границ участка соседа можно сажать деревья.

Одновременно с этим, напомнил Чаплин, по закону собственники индивидуальных жилых и садовых домов должны следить за прилегающей к забору территорией, даже несмотря на то, что она им не принадлежит. В частности, они обязаны следить за тем, чтобы там не было борщевика.

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