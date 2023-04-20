Названы города РФ, в которых проживают самые заядлые дачники

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Самые заядлые дачники проживают в Самаре, Волгограде и Воронеже. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Услуги", которое было проведено специально для Москвы 24.

Эксперты составили рейтинг городов, жители которых стали чаще обращаться за помощью к специалистам по благоустройству участков. Для этого аналитики сравнили динамику роста спроса на такие услуги в марте 2023 года с антологичным периодом прошлого года. На первом месте оказалась Самара. В марте этого года востребованность услуг в категории "Сад и благоустройство" здесь выросла на 297%. На втором и третьем месте находятся Волгоград (рост на 202%) и Воронеж (рост на 201%) соответственно.

Далее следуют Екатеринбург (рост на 158%), Казань (рост на 124%) и Ростов-на-Дону (рост на 121%). Затем идет Уфа (рост на 102%), Челябинск (рост на 100%), Краснодар (рост на 82%) и Пермь (рост на 48%). Замыкают список Нижний Новгород (рост на 45%), Красноярск (рост на 29%), Новосибирск (рост на 27%) и Омск (рост на 15%).

Аналитики также отметили, что в целом в марте 2023-го спрос на услуги в категории "Сад и благоустройство" по России увеличился на 95%. В частности, озеленением и уходом (уборка от листвы и мусора, спиливание кустарников, обрезка деревьев, покос травы) россияне стали интересоваться на 123% чаще.





из исследования сервиса "Авито Услуги" Наибольшая динамика роста спроса на услуги помощников по озеленению и уходу за участком была отмечена в Приволжском федеральном округе: в Тольятти (спрос вырос в 6,5 раза), Самаре и Оренбурге (почти в 6 раз), Саратове (в 4,5 раза).

"Интерес к услугам специалистов по уходу за дачными участками в Волгограде, Челябинске и Тюмени увеличился примерно в 3 раза. В Москве и Санкт-Петербурге спрос вырос на 97 и 60% соответственно", – говорится в исследовании.

Спрос на укладку брусчатки и тротуарной плитки (дорожные работы) в марте этого года вырос на 133%, а число запросов на услуги по установке и ремонту заборов и ограждений увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





из исследования сервиса "Авито Услуги" Чаще всего мастеров по дорожным работам искали в Саратове, там спрос на них вырос почти в 9 раз, в Самаре и Челябинске спрос вырос в 4,5 и 4 раза соответственно. В Астрахани в 2,5 раза вырос спрос на специалистов по заборам и ограждениям, в 2 раза – в Волгограде и Ижевске.

Спрос на земляные работы (вспашка участка, разрыхление почвы и так далее) в марте этого года увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

"Дачники из Приволжского федерального округа чаще всего пользуются услугами мастеров по земляным работам. Так, в Саратове их стали искать в 8 раз чаще, а в Тольятти, Самаре и Оренбурге – в 4 раза. В Санкт-Петербурге спрос на специалистов вырос на 21%, а в Москве – на 13%", – отметили аналитики.

Ранее председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов рассказал, как повысить дачный урожай. По его словам, для этого нужно высаживать на участке цветы, поскольку они будут привлекать насекомых-опылителей. Кроме того, эксперт не рекомендует располагать на грядке рядом растения из одного семейства.

