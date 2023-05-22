Эксперт рассказал, как правильно хранить и чистить садовый инвентарь

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Лопаты, мотыги и грабли после работы необходимо очищать от грязи и ржавчины и хранить в темном и сухом месте. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главу Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

"Место хранения инвентаря обязательно должно быть сухим и темным. И желательно, чтобы летом температура в таком помещении не поднималась выше 15–20 градусов. Лучше всего подойдет погреб. Для хранения можно разместить специальные сундуки и шкафы для инвентаря. После дачных процедур надо тщательно очистить инвентарь: уберите грязь скребком, удалите ржавчину жестяной щеткой, тщательно помойте и просушите на солнце", – рассказал он.

Также эксперт порекомендовал периодически точить сапки, косы, лопаты, мотыги, вилы и грабли, а после ставить их в ведро с машинным маслом, это поможет им не пересохнуть.

"А секаторы, ножницы и другие режущие предметы после того, как вы их заточили, важно обязательно смазать маслом, разложить в чехлы или в грубую ткань", – добавил Чаплин.

Специалист добавил, что деревянные черенки стоит шлифовать наждачкой и покрывать краской или лаком. Это необходимо, чтобы избежать ран и заноз на руках. Хранить инвентарь нужно в вертикальном положении, заключил Чаплин.

Ранее агроном Петр Синьковский посоветовал бороться с осами на даче при помощи самодельного инсектицида. Для этого нужно добавить в пиво или испортившееся варенье борную кислоту или любой другой яд и расставить субстанцию возле ульев.

До этого председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов заявил, что цветы на участке помогут повысить урожай овощей и плодовых культур. Это связано с тем, что цветы привлекают насекомых, которые параллельно опыляют посадки.