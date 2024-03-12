Дачникам рассказали об обязательных видах взносов в СНТ

Фото: depositphotos/itpow

Дачникам в обязательном порядке нужно перечислять лишь два вида взносов в садовые некоммерческие товарищества (СНТ) – членские и целевые взносы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Депутат уточнил, что при покупке дачи в СНТ следует быть готовыми к ежегодным платежам на содержание общего имущества, ЖКУ и так далее.

"С 2021-го отменили все дополнительные платежи, в том числе вступительные и паевые. Обязательными платежами стали только два вида взносов: периодические членские и целевые. Последние взимают единовременно для больших покупок товарищества", – сказал Чаплин.

По его словам, закон не устанавливает сумму взносов, в связи с чем в каждом СНТ существует свой расчет. Депутат добавил, что садовое товарищество обязано отчитываться за каждую трату, поэтому на собрании членов СНТ дачники имеют право требовать объяснений по поводу перечислений средств.

Вместе с тем парламентарий указал, что не являющиеся участниками СНТ садоводы могут не платить членские взносы, если они имеют право собственности на свою землю. В этом случае они должны подписать все договоры на оплату коммуникаций напрямую. Однако, продолжил Чаплин, они все равно обязаны оплачивать некоторые общие блага.

Ранее стало известно, что общественная потребительская инициатива (ОПИ) направила запросы в МВД, Следственный комитет и Генпрокуратуру, попросив изъять семена цветка ипомеи трехцветной из оборота. Там напомнили, что данные растения являются запрещенными, однако они все еще продаются. В свою очередь, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов подтвердил, что продажа семян продолжается, из-за чего важно максимально информировать россиян о том, что можно и что нельзя делать.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите земли от борщевика