Депутат Чаплин назвал лучшие методы борьбы с борщевиком

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Уничтожить борщевик можно механическим устранением, когда специалисты выкапывают растение вместе с корнями и всей наземной частью, что является "трудоемким процессом". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

По его словам, борщевик представляет собой токсичный сорняк, поэтому его присутствие на дачном участке игнорировать нельзя.

Чаплин добавил, что избавиться от борщевика на участке также можно с помощью гербицидов – химических веществ, применяемых против растительности. Такой способ является наиболее эффективным. Однако обработку участка Чаплин рекомендовал доверить специалистам.

Ранее депутаты ГД одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому владельцы дачных участков должны принимать меры для борьбы с борщевиком. Правило может стать обязательным уже с 1 сентября 2024 года. Более того, депутаты обсуждали возможность финансирования мероприятий по борьбе с борщевиком.

