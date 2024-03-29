В ГД напомнили о штрафе до 15 тыс рублей за сжигание мусора на даче

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Сжигающие мусор на своем дачном участке люди могут получить штраф в размере до 15 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Такой штраф придется заплатить именно за неправильное сжигание мусора, а также за разведение костра с токсичными и строительными отходами, уточнил парламентарий. Согласно российскому законодательству, расстояние от открытого огня до построек не должно быть меньше 7,5 метра, до хвойного леса – 50 метров, от лиственного – 15 метров.

За вынос мусора за территорию СНТ также предусмотрен штраф в размере 7 тысяч рублей, пишет издание.

Вместе с тем Чаплин напомнил, что для утилизации отходов на даче лучше вызвать специальную машину. Депутат призвал не закапывать мусор в землю, так как это может испортить качество почвы. Он добавил, что закопать можно только органику.

Ранее Чаплин рассказал, что право на постройку своего дома садоводам закреплено законодательно. Он предложил обратиться к кадастровому инженеру и подготовить с ним декларацию об объекте недвижимости по форме, утвержденной Росреестром.