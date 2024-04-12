Эксперт Киреев: высаживать рассаду в теплицах можно уже в мае

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Высаживать огурцы и томаты в теплицу можно начинать в мае. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал эксперт Олег Киреев.

По его словам, этот месяц является самым оптимальным, однако срок может меняться из-за региона. На юге РФ рассадку можно начинать и в апреле. Как отметил эксперт, теплицу необходимо держать закрытой, чтобы земля в ней прогрелась.

Директор сервиса подчеркнул, что не стоит сажать огурцы и помидоры вперемешку, поскольку первым нужен частый полив, а вторые могут из-за этого заболеть. В частности, эксперт не советует высаживать низкорастущие растения рядом с ветвистыми огурцами.

"Компромиссы всегда возможны: посадите огурцы и помидоры на максимальном расстоянии друг от друга, а еще лучше поместите подросшую рассаду из теплицы в открытый грунт", – сказал Киреев.

Собеседник издания указал, что хорошими соседями для огурцов признаны баклажаны, редис, горох, салатная капуста, а для помидоров ими стали шпинат и базилик.

"Любителям перцев тоже стоит быть осторожнее: нельзя смешивать рассаду сладкого и острого видов", – указал он.

Эксперт добавил, что местоположение растений необходимо менять раз в 3 года для предотвращения обеднения почвы.

Ранее председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов сказал, что при посеве можно не сверяться с лунным календарем. По его мнению, нет никаких доказанных эффектов такого метода. Лунным календарем люди пользуются по привычке, которым, как уточнил он, нужно указание сверху.

