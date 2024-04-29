Эксперт Туманов назвал неожиданный способ борьбы с борщевиком на участке

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Участок можно избавить от борщевика, если предотвратить распространение его семян. Об этом Москве 24 рассказал председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Специалист обратил внимание на биологические особенности борщевика. Дело в том, что растение естественным образом погибает на второй год, как только рассеет созревшие семена.





Андрей Туманов председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Борщевик прорастает из семян. В первый год он образует прикорневую розетку из нескольких листьев, а на второй выкидывает огромную стрелку с шапкой. Сначала там появляются цветы, а потом завязываются семена. В этот момент нужно надеть на зонтик старый чулок. Таким образом удастся избежать рассыпания семян. После того как они созрели, срезаем зонтик и сжигаем его. Основной же куст погибнет сам, так как закончил свой двухлетний цикл.

"Если скосить борщевик или срезать его шапку до окончания двухлетнего цикла, то в следующем году растение опять взойдет на том же месте из того же корня", – предупредил Туманов.

Чаще всего борщевик растет на территориях, где человек не ухаживает за землей. "Если где-то много борщевика – это первый признак, что идет плохое хозяйство. Поэтому главное правило борьбы с ним – земля должна быть в хороших руках", – подчеркнул эксперт.

Борщевик подавляет рост других растений. Кроме того, он опасен для людей, поскольку может провоцировать ожоги.

"На оборотной стороне листа борщевика выделяются фуранокумарины – соединения, которые при контакте с кожей делают ее беззащитной перед ультрафиолетовыми лучами. Если сок растения попал на руки и лицо в пасмурный день, ничего не будет. Но в солнечный человек моментально получит серьезный ожог, который будет очень долго заживать. Если вы случайно попадаете в заросли борщевика, лучше сразу же укрыться от солнца и пойти принять душ", – заключил Туманов.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что присутствие борщевика нельзя игнорировать из-за его токсичности. Отмечается, что уничтожить растение можно в том числе механическим способом. В этом случае специалисты выкапывают сорняк с корнями и всей наземной частью. Однако данный процесс является трудоемким, подчеркнул депутат.

