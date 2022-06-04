Благоустройство территории у станции Переделкино МЦД-4 началось в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Удобный пешеходный маршрут для местных жителей появится до реконструируемой станции МЦД-4 Переделкино, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

В зону благоустройства вошли улица Лукинская, 1-ая и 9-ая Чоботовские аллеи, 7-ая улица Лазенки, а также территории парка возле реки Сетунь и северного вестибюля. На время проведения работ выставили ограждения и временные дорожные знаки, организовали безопасные проходы.

"Главная задача благоустройства в этом районе – сделать удобный пешеходный маршрут к новой станции для местных жителей, поэтому приведем в порядок тротуары – расширим существующие и обустроим новые", – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, планируется обновить покрытие проезжей части, организовать парковки с комфортными заездами и выездами, а также поставить три остановочных павильона для пассажиров общественного транспорта.

В будущем планируется реорганизовать разворотную площадку для общественного транспорта, подготовить место для зарядных станций электробусов, установить энергосберегающее освещение и опоры контрастного освещения, а также провести дополнительное озеленение территории.

Уточняется, что до конца 2022 года ожидается завершение работ.

Ранее сообщалось, что комфортный маршрут для пешеходов появится от реконструируемой станции МЦД-4 Мещерская до жилых кварталов района Солнцево.

В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд.

В рамках благоустройства специалисты приведут в порядок и расширят существующие тротуары, обновят дорожное покрытие, организуют парковки с удобными заездами и выездами.

