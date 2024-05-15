РИА Новости: ВС РФ сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российской военной группировки "Север" не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) взорвать дамбу на севере Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова штурмовика с позывным Вин.

По информации бойца Вооруженных сил России (ВС РФ), ВСУ планировали взорвать объект возле населенного пункта Пыльная, чтобы не дать продвинуться вперед российским войскам.

"Противник оставил заряды на дамбе и <...> наши саперы успешно предотвратили <...> затопление этого поселка", – сказал он.

Штурмовик уточнил, что солдаты ВСУ бежали в сторону села Липцы.

11 мая стало известно, что ВС РФ освободили 5 сел на севере региона, включая село Пыльная. На следующий день российские войска взяли под контроль еще 4 населенных пункта. 14-го числа сообщалось, что ВС РФ освободили село Бугроватка.



По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, российские бойцы взяли под контроль западную и северную части города Волчанска. При этом Генштаб ВСУ подтвердил, что украинским солдатам в районе Волчанска пришлось "переместиться на более выгодные позиции".

