15 мая, 07:48Транспорт
Движение транспорта временно перекроют в центре Москвы 18 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта временно перекроют в центре столицы 18 мая в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо", сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Уже 17 мая с 22:00 до 23:59 и 18 мая с 17:00 до 22:00 проехать на получится на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, на Большой Пироговской улице от Зубовской улицы до улицы Еланского и в проезде Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы.
18 мая движение перекроют с полуночи до 17:00. Это коснется Зубовской улицы от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, Большой Пироговской улицы от Зубовской улицы до улицы Еланского и проезда Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы.
Помимо этого, с 07:00 для проезда закроют Садовом кольце в каждом направлении и Зубовскую улицу от Дашкова переулка до Садового кольца. Движение будет открываться по мере прохождения велоколонны.
С полуночи 17 мая до окончания мероприятия на Зубовской улице, Большой Пироговской улице и в проезде Девичьего Поля и с полуночи 18 мая до завершения мероприятий нельзя будет припарковать автомобиль.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказывал, что маршрут Московского велофестиваля традиционно пройдет по Садовому кольцу, так как оно является одним из самых популярных и любимых маршрутов у москвичей.
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