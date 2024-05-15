Движение транспорта временно перекроют в центре Москвы 18 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта временно перекроют в центре столицы 18 мая в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уже 17 мая с 22:00 до 23:59 и 18 мая с 17:00 до 22:00 проехать на получится на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, на Большой Пироговской улице от Зубовской улицы до улицы Еланского и в проезде Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы.

18 мая движение перекроют с полуночи до 17:00. Это коснется Зубовской улицы от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, Большой Пироговской улицы от Зубовской улицы до улицы Еланского и проезда Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы.

Помимо этого, с 07:00 для проезда закроют Садовом кольце в каждом направлении и Зубовскую улицу от Дашкова переулка до Садового кольца. Движение будет открываться по мере прохождения велоколонны.

С полуночи 17 мая до окончания мероприятия на Зубовской улице, Большой Пироговской улице и в проезде Девичьего Поля и с полуночи 18 мая до завершения мероприятий нельзя будет припарковать автомобиль.

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