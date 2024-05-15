Врачам московской клиники пластической хирургии Хайдарова предъявили обвинение

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

45-летнему заведующему хирургическим отделением ООО "Ай Кью Пластик" Тимура Хайдарова и 28-летнему врачу-хирургу указанного медучреждения предъявлено обвинение. Также с ними проведены следственные действия, в том числе допросы и очные ставки. Об этом главк СК РФ по Москве сообщил в телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом об избрании обвиняемым меры пресечения.

В середине февраля этого года в клинику обратился продюсер Петр Гаврилов. По информации следователей, ему провели операцию, однако после выписки пациент почувствовал недомогание и повторно обратился в больницу, где ему снова провели хирургическое вмешательство.

После этого, как считают следователи, состояние мужчины продолжило ухудшаться. Его доставили в другую больницу, где он впал в кому и скончался.

Позже стало известно, что врачей клиники Хайдарова задержали. Правоохранители провели обыски по месту их проживания.

Также в рамках расследования сотрудники правопорядка осмотрели и признали документацию и носители информации в больнице вещественными доказательствами, после чего их изъяли.