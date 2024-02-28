СК возбудил уголовное дело из-за смерти пациента после операции в московской клинике

Фото: Следственный комитет РФ

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели мужчины, который сделал операцию в частной клинике пластической хирургии в Москве. Об этом в своем телеграм-канале пишет пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По данным ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть").



В Следственном комитете уточнили, что операция была проведена 16 февраля в одной из частных клиник на севере Москвы. Спустя несколько дней пациенту, 35-летнему мужчине, стало плохо. Он обратился в больницу, где позже впал в кому и скончался.



"СК проводится обыск в данной клинике, изучается и изымается служебная и медицинская документация, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, хирург Тимур Хайдаров, рассказал "Газете.ру" о произошедшем. По словам специалиста, в его клинике не проходят обыски после смерти продюсера Петра Гаврилова. Он подчеркнул, что был лично знаком с Гавриловым.

"Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая. Душераздирающая. <...> Это не просто для меня медицинская ситуация, это с точки зрения человеческой очень тяжело. Я близко общался с его родственниками и с ним был знаком. Вы не представляете, как мне тяжело", – сказал Хайдаров.

По его версии, Гаврилов обратился в клинику для хирургического изменения желудка, которая сопряжена с рисками. Пациента выписали из частной клиники через 2 дня, потом он еще несколько дней не был в медицинском учреждении и лишь затем почувствовал себя плохо, подчеркнул Хайдаров.

Хирург добавил, что пациент еще два раза после ухудшения состояния приезжал в его медицинское учреждение и сдавал различные анализы. Данных о заражении крови на тот момент не было, однако врачи начали подозревать расхождение швов.

"Без признаков температуры, тахикардии перевели его в большой центр. И вот сейчас одна из причин его смерти, что развилась злокачественная гипертермия", – объяснил он.

Знакомый погибшего Гаврилова артист Джейхун Гусейнов в беседе с изданием "360" подчеркнул, что он мог обойтись и без хирургического вмешательства. По его словам, продюсер мог просто сесть на диету.

"Зачем он эту операцию сделал? Я не знаю. И так вроде бы нормальный был. Надо было просто похудеть немножко, на диету сесть. Лишнее вмешательство", – сказал Гусейнов.

Он уточнил, что пациента могли недостаточно обследовать перед операцией, однако в таких моментах всегда может быть риск ошибки.

Информация о трагедии появилась изначально в Сети. После этого в СК начали доследственную проверку по факту гибели пациента частной клиники.

В частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил столичному СК представить доклад о результатах проверки. Причину гибели мужчины также выясняют и в Росздравнадзоре.

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