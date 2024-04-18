Росздравнадзор разбирается с делом нейрохирурга, который мог калечить пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Росздравнадзор выясняет качество оказанной медицинской помощи пострадавшим от рук частного нейрохирурга в Москве, сообщает РИА Новости.

Информация о нейрохирурге появилась в СМИ накануне. Утверждалось, что он провел трем пациентам операции на спину, после чего они остались инвалидами. Кроме того, говорилось, что хирург проводил операции, не имея на то соответствующих прав.

В интернете врача, работающего в московской частной клинике, называют лучшим специалистом. При этом на профильных сайтах на него оставили десятки жалоб.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет качество оказанной медпомощи пациентам, прооперированным частным врачом-нейрохирургом", – говорится в сообщении.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах врача частной клиники, которые повлекли за собой ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов.

В ведомстве уточнили, что столичный СК расследует уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

До этого стало известно о смерти пациента через несколько дней после операции в клинике Тимура Хайдарова. Следователи организовали проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело.