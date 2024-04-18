Глава СК взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов в Москве

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах врача частной клиники, которые повлекли за собой ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

РЕН ТВ 17 апреля выпустил сюжет о нейрохирурге, который, как утверждалось, проводил операции на спину трем пациентам в московской частной клинике. Сообщалось, что после вмешательств большинство остались инвалидами, а сам хирург проводил операции, не имея на то соответствующих прав.

"В эфире федерального телеканала вышел сюжет о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. <…> Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Кроме того, глава ведомства поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Соболеву представить доклад о сроках проведения экспертиз", – указано в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что столичный СК расследует уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее стало известно о смерти пациента через несколько дней после операции в клинике Тимура Хайдарова.

Следователи организовали проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело. Сам Хайдаров рассказал, что был лично знаком с погибшим продюсером Петром Гавриловым. По его версии, мужчина обратился в клинику для хирургического изменения желудка и через 2 дня его выписали.

