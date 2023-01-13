Росздравнадзор проверит клинику в Москве, где онкобольных лечат нетрадиционными методами

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Росздравнадзор намерен проверить московскую клинику Дмитрия Раевского, где, как утверждают СМИ, онкологические заболевания лечат методами нетрадиционной медицины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что виды онкологии в медучреждении лечат народными песнями, наложением рук и другими способами.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверит деятельность клиники ООО "Здравница", где, по сообщениям СМИ, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами", – говорится в сообщении.

Ранее после проведения пластической операции в столичной клинике умер пациент. После хирургического вмешательства состояние 22-летнего пациента резко ухудшилось.

Росздравнадзор обязался проверить медучреждение по факту инцидента.



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